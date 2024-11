Arabské emiráty tvrdia, že zadržali troch podozrivých z vraždy rabína

Dubaj 24. novembra (TASR) - Spojené arabské emiráty (SAE) zadržali tri osoby podozrivé z vraždy izraelsko-moldavského rabína Cviho Kogana. Oznámilo to v nedeľu tamojšie ministerstvo vnútra, píše TASR podľa správy agentúry AFP odvolávajúcej sa na miestne médiá.



Rezort vnútra SAE uviedol, že zmienené tri osoby boli zadržané v "rekordnom čase". Ministerstvo označilo Kogana len za Moldavca, pričom sa odvolalo na jeho doklad totožnosti, ktorý údajne predložil pri vstupe do tejto krajiny, kde dlhodobo žil.



Ministerstvo informovalo, že zmiznutie rabína nahlásila úradom jeho rodina, čo údajne viedlo k vytvoreniu "špecializovaného pátracieho a vyšetrovacieho tímu", ktorý následne našiel jeho telo a zadržal podozrivých. Rezort avizoval, že všetky podrobnosti okolo vraždy aj zadržaných zverejní po skončení vyšetrovania.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu ako prvá oznámila, že sa našlo telo rabína Kogana žijúceho v SAE. Dodala, že Kogan bol zavraždený a jeho vraždu označila za "ohavný antisemitský teroristický čin".



Rabín bol nezvestný od štvrtka, pričom Izrael túto informáciu oficiálne potvrdil v sobotu večer. O jeho zmiznutí už skôr informovali izraelské médiá. Úrady predpokladali, že Kogana uniesli. Izraelská rozviedka Mosad však vyjadrila podozrenie, že ide o teroristický čin.



Kogan (28) mal izraelsko-moldavské občianstvo a od konca roka 2020, keď Izrael normalizoval vzťahy so SAE, bol v Abú Zabí členom pobočky Chabadu, jednej z najväčších chasidských židovských organizácií na svete.