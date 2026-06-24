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Spojené arabské emiráty uvedú do prevádzky osobnú vlakovú dopravu
Dubajská vlaková stanica bude otvorená 30. septembra a hlavná stanica v susednom emiráte Šarjah 30. marca budúceho roka.
Autor TASR
Abú Zabí 24. júna (TASR) - V Spojených arabských emirátoch (SAE) koncom tohto mesiaca začne fungovať osobná vlaková doprava, informovali v utorok štátne médiá. Korunný princ Abú Zabí šejk Muhammad bin Zájid bin Sultán Ál Nahján zároveň inauguroval mestskú vlakovú stanicu v Dubaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Osobná železničná doprava časom prepojí štyri zo siedmich emirátov. V rámci „úvodnej prevádzkovej fázy“ začnú vlaky jazdiť medzi Abú Zabí a Fudžajrou od 30. júna, napísala oficiálna tlačová agentúra WAM. Lístky budú stáť 55 dirhamov (13 eur) v štandardnej triede a 120 dirhamov (28 eur) v prémiovej.
Dubajská vlaková stanica bude otvorená 30. septembra a hlavná stanica v susednom emiráte Šarjah 30. marca budúceho roka. Úrady zároveň vypracujú štúdie uskutočniteľnosti rozšírenia siete do ďalších emirátov, napísala WAM.
Korunný princ Abú Zabí vyhlásil, že projekt „odráža víziu Spojených arabských emirátov o plne integrovanej dopravnej sieti, posilňuje prepojenie medzi jednotlivými emirátmi, podporuje udržateľný rast prostredníctvom efektívneho pohybu osôb a tovaru a otvára nové horizonty pre investície, cestovný ruch a rozvoj miest“.
Spojené arabské emiráty majú v súčasnosti 13 osobných vlakov s kapacitou do 400 cestujúcich.
Osobná železničná doprava časom prepojí štyri zo siedmich emirátov. V rámci „úvodnej prevádzkovej fázy“ začnú vlaky jazdiť medzi Abú Zabí a Fudžajrou od 30. júna, napísala oficiálna tlačová agentúra WAM. Lístky budú stáť 55 dirhamov (13 eur) v štandardnej triede a 120 dirhamov (28 eur) v prémiovej.
Dubajská vlaková stanica bude otvorená 30. septembra a hlavná stanica v susednom emiráte Šarjah 30. marca budúceho roka. Úrady zároveň vypracujú štúdie uskutočniteľnosti rozšírenia siete do ďalších emirátov, napísala WAM.
Korunný princ Abú Zabí vyhlásil, že projekt „odráža víziu Spojených arabských emirátov o plne integrovanej dopravnej sieti, posilňuje prepojenie medzi jednotlivými emirátmi, podporuje udržateľný rast prostredníctvom efektívneho pohybu osôb a tovaru a otvára nové horizonty pre investície, cestovný ruch a rozvoj miest“.
Spojené arabské emiráty majú v súčasnosti 13 osobných vlakov s kapacitou do 400 cestujúcich.