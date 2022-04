Spojené arabské emiráty vyšlú astronauta na šesťmesačnú misiu na ISS

Abú Zabí 29. apríla (TASR) - Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) poletí občan Spojených arabských emirátov (SAE) ako vôbec prvý arabský kozmonaut, oznámil v piatok viceprezident SAE a dubajský emir šejk Muhammad ibn Rášid Maktúm. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Táto bohatá krajina Perzského zálivu podpísala "novú dohodu o vyslaní prvého arabského kozmonauta na 180-dňovú misiu na ISS", napísal Muhammad na Twitteri s tým, že je "hrdý na mládež SAE".



Ako píše miestny denník The National, Vesmírne centrum Muhammada ibn Rášida podpísalo v stredu zmluvu s americkou súkromnou spoločnosťou Axiom Space. Spomínaný kozmonaut bude súčasťou posádky misie Crew-6 firmy SpaceX, ktorej let je naplánovaný na rok 2023.



SAE vyslala svojho prvého kozmonauta do vesmíru v septembri 2019, pripomína AFP. Bol súčasťou trojčlennej misie, ktorá odštartovala z Kazachstanu na rakete Sojuz a vo vesmíre strávila osem dní. V júli 2020 vyslala SAE k Marsu svoju prvú medziplanetárnu sondu s názvom Hope (arabsky al-Amal, nádej). Táto arabská krajina navyše plánuje do roku 2024 poslať vlastné prieskumné vozidlo na Mesiac.