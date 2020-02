Spojené kráľovstvo a Nemecko sa pripravujú na príchod silnej víchrice

Londýn 7. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo sa pripravuje na najsilnejšiu víchricu za uplynulých sedem rokov. Víchrica Ciara so život ohrozujúcou silou, ktorá je treťou pomenovanou víchricou sezóny, by mala na ostrovy udrieť v noci na nedeľu. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News.



Podľa varovania meteorológov by mala intenzita vetra dosahovať 128 kilometrov za hodinu a sila víchrice môže ohrozovať životy.



Víchricu Ciara budú od soboty 18.00 h miestneho času cítiť obyvatelia celého Spojeného kráľovstva. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra 80 - 100 kilometrov za hodinu a v pobrežných oblastiach až do 128 kilometrov za hodinu.



V krajine potom v pondelok a utorok v oblastiach Škótska a Severného Írska očakávanú sneženie a poľadovicu.



"Ciara bude pravdepodobne najsilnejšou víchricou od roku 2013 a takmer určite spôsobí obmedzenia v doprave, poničí stromy a spôsobí aj škody na majetku," varovali meteorológovia. V pobrežných oblastiach navyše hrozia záplavy v dôsledku silného vetra a vysokého prílivu. Počas víkendu sa taktiež ochladí.



Pred víchricou Ciara zasiahli Spojené kráľovstvo 8. - 9. decembra víchrica Atiyah a v polovici januára víchrica Brendan.



Na príchod mohutnej a nebezpečnej víchrice sa v nedeľu pripravuje aj Nemecko. Nemeckí meteorológovia dali víchrici, ktorá je na Britských ostrovoch pomenovaná Ciara, názov Sabine. Meteorologické inštitúty oboch krajín pomenovávajú víchrice samostatným spôsobom, i keď ide o ten istý útvar.



Víchrica Sabine by mala predovšetkým v častiach severného a západného Nemecka spôsobiť veľké obmedzenia v regionálnej i medzinárodnej vlakovej doprave, varovala nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn.



Ľudia, ktorí plánujú využiť nemecké železnice od nedele do utorka, dostali odporúčanie, aby svoju cestu odložili.



Podľa aktuálnych meteorologických simulácií sa víchrica sformovala v Atlantickom oceáne a do severného Nemecka cez Spojené kráľovstvo dorazí v nedeľu okolo poludnia. V oblasti Severného mora sa očakáva vietor s rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu.



Očakáva sa, že búrka sa bude pohybovať smerom na juh a v noci na pondelok zasiahne Bavorsko. Tam by mala byť situácia najvážnejšia, pretože búrka sa stretne so studenou vlnou.



Sabine budú na mnohých miestach Nemecka sprevádzať výdatné dažde a silné búrky. Počasie by sa malo pomaly vrátiť do normálu v pondelok večer a utorok.



Víchrice takejto intenzity sa podľa nemeckých meteorológov vyskytujú približne každé dva roky. Sabine nebude pre územie Nemecka tou najintenzívnejšou.