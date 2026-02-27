< sekcia Zahraničie
Spojené kráľovstvo dočasne sťahuje svojich zamestnancov z Iránu
Americký prezident Donald Trump sa vo svojom utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán.
Autor TASR
Londýn/Teherán 27. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo v piatok oznámilo, že dočasne stiahlo svojich zamestnancov z Iránu s odvolaním sa na bezpečnostnú situáciu v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeho schopnosť pomáhať britským občanom v Iráne je v súčasnosti „extrémne obmedzená“, nakoľko tamojšie veľvyslanectvo funguje len na diaľku a osobná konzulárna podpora nie je k dispozícii ani v núdzových situáciách.
Americký prezident Donald Trump sa vo svojom utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán a zdôraznil, že hoci uprednostňuje diplomatické riešenie, nedovolí Teheránu získať jadrové zbrane.
Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že jeho schopnosť pomáhať britským občanom v Iráne je v súčasnosti „extrémne obmedzená“, nakoľko tamojšie veľvyslanectvo funguje len na diaľku a osobná konzulárna podpora nie je k dispozícii ani v núdzových situáciách.
Americký prezident Donald Trump sa vo svojom utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán a zdôraznil, že hoci uprednostňuje diplomatické riešenie, nedovolí Teheránu získať jadrové zbrane.