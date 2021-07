V Spojenom kráľovstve sú plne zaočkované už dve tretiny dospelých

Londýn 14. júla (TASR) - Dve tretiny dospelého obyvateľstva Spojeného kráľovstva už dostali obe dávky vakcíny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Oznámil to v stredu britský minister zdravotníctva Sajid Javid.



"Náš cieľ sme dosiahli o týždeň skôr, je to veľkolepý výsledok. Ďakujem každému, kto k tomu prispel. Vakcína je naším obranným valom voči vírusu," uviedol Javid v tvíte, z ktorého citovala spravodajská stanica Sky News.



Ide o kľúčový medzník pred drastickým uvoľnením pandemických opatrení, ktoré začne v krajine platiť na budúci týždeň v pondelok. Vláda odložila zmiernenie väčšiny reštrikcií do 19. júla, aby obe dávky vakcíny mali dve tretiny dospelého obyvateľstva a každý dospelý aspoň prvú dávku vakcíny.



Podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva je v Spojenom kráľovstve plne zaočkovaných už bezmála 35 miliónov ľudí, čo predstavuje vyše 66 percent dospelej populácie. Prvú dávku dostalo celkovo 45,9 milióna ľudí - 87,3 percenta zo všetkých dospelých v Spojenom kráľovstve.