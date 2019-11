PRIESKUM: Spojené kráľovstvo o 10 rokov nemusí existovať

Londýn 8. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo už o desať rokov nemusí existovať vo svojej súčasnej podobe, myslí si polovica jeho obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Ipsos MORI, o ktorom v piatok informovala agentúra Reuters.



Referendum z roku 2016, v ktorom obyvatelia Spojeného kráľovstva percentuálnym pomerom 52:48 odhlasovali odchod svojej krajiny z Európskej únie, vyvolalo napätie vo vzťahoch viažucich Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko k Spojenému kráľovstvu.



Škótsko a Severné Írsko totiž hlasovali za zotrvanie v EÚ, zatiaľ čo Anglicko a Wales sa vyslovili v prospech odchodu.



V čase, keď Spojené kráľovstvo smeruje k najnovšiemu brexitovému termínu - 31. januáru 2020 -, v Škótsku narastajú požiadavky na vypísanie ďalšieho referenda o nezávislosti a v Severnom Írsku silnie túžba po hlasovaní o zjednotení s Írskou republikou. Škóti v prvom referende z roku 2014 odmietli suverenitu percentuálnym pomerom 55:45.



Podľa prieskumu spoločnosti Ipsos MORI si 50 percent obyvateľov Spojeného kráľovstva myslí, že ich krajina už o desať rokov nebude existovať vo svojej súčasnej podobe. V roku 2014 malo takýto názor 43 percent obyvateľov.



Iba 29 percent respondentov uviedlo, že krajina bude o desaťročie vyzerať rovnako ako dnes; v roku 2014 si to myslelo 45 percent ľudí.



Dejiny Spojeného kráľovstva siahajú do roku 1707, keď bola vytvorená Veľká Británia. Súčasný oficiálny názov krajiny, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pochádza z roku 1927.



Spoločnosť Ipsos MORI uskutočnila predmetný prieskum 25.-28. októbra na vzorke 1001 respondentov starších ako 18 rokov žijúcich v rozličných častiach krajiny.