Spojené kráľovstvo počas vianočných sviatkov uvoľní opatrenia

Londýn 24. novembra (TASR) - Spojené kráľovstvo v utorok rozhodlo o uvoľnení opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. V období sviatkov sa budú môcť naraz stretnúť až tri domácnosti, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenia tamojších vládnych predstaviteľov.



Nové opatrenia budú platiť počas piatich dní - od 23. do 27. decembra - vo všetkých štyroch konštituentných krajinách, a to v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku.



"Nemôžu to byť 'normálne' Vianoce. Ale s príchodom vianočných sviatkov sme spoločne pracovali na tom, aby sa mohli rodiny a priatelia stretnúť, hoci len nakrátko, a usúdili sme, že (tieto stretnutia) musia byť obmedzené a prebiehať za bezpečných podmienok," uviedli v spoločnom vyhlásení britská vláda a administratívy konštituentných krajín.



V Anglicku sa 2. decembra skončí štvortýždňový lockdown, po ktorom by sa v závislosti od počtu prípadov nákazy koronavírusom v jednotlivých častiach krajiny malo vrátiť k regionálnym opatreniam. Tie zahŕňajú zákaz cestovania do miest s vysokým výskytom nákazy ochorenia COVID-19 a z nich. Počas sviatkov sa v rámci Británie uvoľnia všetky zákazy týkajúce sa cestovania.



Cestujúci zo Severného Írska a do neho budú mať okrem piatich dní, počas ktorých budú platiť uvoľnené pravidlá, jeden deň navyše na cestovanie.



Uvoľnenie opatrení v súvislosti s povolením stretávania sa viac ako trom domácnostiam naraz sa bude týkať len súkromných domácností, vonkajších priestorov a miest určených na bohoslužby.