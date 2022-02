Spojené kráľovstvo ponúkne vakcínu proti covidu deťom od 5 do 11 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 16. februára (TASR) - Všetkým deťom v Anglicku vo veku päť až 11 rokov ponúknu vakcínu proti koronavírusu, oznámila v stredu vláda Spojeného kráľovstva. Podobné oznámenia predtým zverejnili aj predstavitelia vo zvyšku ostrovnej krajiny, teda v Škótsku, Walese a Severnom Írsku, píše tlačová agentúra AFP.Tento krok prichádza takmer dva mesiace po tom, čo britské regulačné orgány schválili vakcínu od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech na použitie pre spomínanú vekovú skupinu detí. Británia tak pôjde v šľapajach Spojených štátov, Európskej únie a ďalších krajín.Británia očkovala len ohrozené deti vo veku do 12 rokov a tie, ktoré žijú s ľuďmi s poškodenou imunitou, a podávala im nižšiu dávku vakcíny, ktorú experti stanovili ako "".Britský minister zdravotníctva Sajid Javid, ktorý má zodpovednosť len za Anglicko, však oznámil, že teraz dostal od poradného Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu pokyny, aby sa očkovanie rozšírilo.Národný zdravotný systém sa teraz pripraví na rozšírenie očkovania aj na nenaliehavé skupiny, teda na všetky spomínané deti, a rodičia ich budú môcť dať zaočkovať v apríli. Takto zvýšia ich ochranu pred prípadnými budúcimi vlnami pandémie, keď sa už budeme učiť žiť s týmto koronavírusom, uviedol Javid vo vyhlásení.Javid dodal, že prioritou zostáva ponúkať vakcíny a posilňujúce dávky dospelým a zraniteľnej mládeži. Vysvetlil to tak, že u detí bez iných zdravotných problémov je slabé riziko vážneho priebehu nákazy koronavírusom.Niekoľko hodín predtým škótska premiérka Nicola Sturgeonová oznámila, že Škótsko tiež začne očkovať deti od päť do 11 rokov, pričom Wales ohlásil rovnakú správu v predchádzajúci deň. Severné Írsko ho nasledovalo v stredu.USA boli prvou veľkou krajinou, ktorá začala očkovať deti do 12 rokov, a to vlani v novembri. Minulý mesiac USA oznámili, že zatiaľ ich zaočkovali vyše osem miliónov.Spoločnosti Pfizer a BioNTech tento mesiac oznámili, že sa snažia dosiahnuť u amerických regulačných úradov schválenie svojej vakcíny na núdzové použitie pre deti vo vekovej kategórii od šesť mesiacov do päť rokov.Európska agentúra pre lieky (EMA) tiež v novembri schválila vakcínu od týchto spoločnosti pre deti vo veku päť až 11 rokov a niekoľko štátov EÚ ju nasledujúci mesiac začalo aj podávať.Aj iné krajiny vo svete začali očkovať túto vekovú skupinu detí – napríklad Izrael, Čína či Argentína.Niekoľko krajín, ako napríklad Švédsko, sa však rozhodlo proti tomuto kroku a stále odporúča očkovanie len ohrozeným deťom.