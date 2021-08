Spojené kráľovstvo preradí Slovensko do zelenej skupiny krajín

Bratislava 7. augusta (TASR) – Slovensko bude od nedele (8. 8.) preradené do zelenej skupiny krajín, po príchode do Spojeného kráľovstva nie je potrebné absolvovať karanténu. Cestujúci starší ako desať rokov sa však musia naďalej preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Testovanie platí aj pre očkovaných. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webovej stránke.



"Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Aj naďalej odporúčame cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch," konštatuje slovenský rezort diplomacie.



Pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva platí taktiež naďalej povinnosť vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho, tzv. passenger locator form. Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.



Najneskôr na druhý deň po príchode do Spojeného kráľovstva je potrebné absolvovať test, odporúča sa objednať si ho ešte pred cestou. Túto povinnosť majú aj tí cestujúci, ktorí boli očkovaní. Od testovania sú oslobodené deti do štyroch rokov. "Do karantény je povinnosť nastúpiť iba v prípade pozitívneho výsledku testu alebo v prípade, že vás NHS upozorní, že ste cestovali s pozitívne testovanou osobou," podotýka ministerstvo.



Bližšie informácie o podmienkach testovania sú zverejnené na stránke britskej vlády.