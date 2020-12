Spojené kráľovstvo schválilo druhú protikoronavírusovú vakcínu

Londýn 30. decembra (TASR) - Britský regulačný úrad schválil druhú protikoronavírusovú vakcínu pre použitie v Spojenom kráľovstve. Očkovaciu látku s názvom AZD1222 vyvinuli vedci z Oxfordskej univerzity a zo spoločnosti AstraZeneca, informovala v stredu stanica BBC.



Schválenie povedie k výraznému rozšíreniu očkovacej kampane v krajine. Británia si objednala 100 miliónov dávok tejto očkovacej látky, čo postačí na vakcináciu 50 miliónov ľudí. Schválenie vakcíny znamená, že očkovacia látka je bezpečná aj účinná.



Vakcína konzorcia Oxford-AstraZeneca bola vyvinutá v prvých mesiacoch roku 2020, na prvých dobrovoľníkoch ju otestovali v apríli a odvtedy prechádzala rozsiahlymi klinickými skúškami zahŕňajúcimi tisícky ľudí.



AZD1222 je druhou protikoronavírusovou vakcínou schválenou pre použitie v Spojenom kráľovstve; v priebehu decembra dostala zelenú i očkovacia látka Tozinameran, ktorú spoločne vyvinuli spoločnosti BioNTech a Pfizer.



V Spojenom kráľovstve zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 už vyše 600.000 osôb, ale schválením druhej vakcíny sa výrazne zvýši očkovací proces, pretože je lacná a jej hromadná výroba je jednoduchá, uvádza BBC.



Vakcína AZD1222 môže byť skladovaná v štandardnej chladničke - na rozdiel od prvej vakcíny, ktorá potrebuje na skladovanie ultrachladné prostredie mínus 70 stupňov Celzia. Vakcínu AZD1222 bude preto omnoho jednoduchšie dostať do domovov starostlivosti a do ambulancií.



Schválenie novej vakcíny prichádza po tom, ako zdravotnícky úrad Public Health England oznámil, že krajina čelí "bezprecedentnej" miere infekcií, pričom Wales, Škótsko a juh Anglicka vyslovili obavy v súvislosti so zvyšujúcim sa nátlakom na systém verejného zdravotníctva.