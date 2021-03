Spojené kráľovstvo si pripomína rok od prvého lockdownu

Londýn 23. marca (TASR) - Británia si v utorok pripomína prvé výročie od zavedenia prvého lockdownu v spojitosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Na poludnie si obyvatelia krajiny minútou ticha pripomenú obete pandémie. Úrady ľudí takisto vyzvali, aby si o 20.00 h miestneho času (21.00 h SEČ) tieto obete pripomenuli vo dverách svojich obydlí sviečkami alebo inými zdrojmi svetla.



Spojené kráľovstvo od začiatku pandémie zaznamenalo 126.172 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Za posledných 24 hodín pribudlo 364 obetí.



Britský premiér Boris Johnson pri príležitosti prvého výročia od zavedenia lockdownu povedal, že posledný rok si vybral na všetkých obyvateľoch jeho vlasti obrovskú daň, a označil ho za "jeden z najťažších rokov v dejinách krajiny". Johnson vlani takisto prekonal koronavírus, pripomína BBC.



Minister zdravotníctva Matt Hancock vo vysielaní BBC povedal, že vlaňajšok bol "pravdepodobne najťažším rokom za celú generáciu". Spôsoby liečby a očkovanie však teraz podľa neho predstavuje nádej.



Johnson 23. marca 2020 oznámil zavedenie obmedzení v oblasti pohybu osôb - tzv. lockdown - s cieľom zabrániť šíreniu nákazy. V Británii vtedy registrovali menej ako 1000 obetí pandémie, pripomína BBC.



Opatrenia sa týkali i zatvorenia škôl, krčiem či obchodov a mali byť v platnosti minimálne na tri týždne. Vláda ich uvoľnila až po niekoľkých mesiacoch. Na jeseň ich musela opäť zaviesť z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie. Britská vláda začiatkom januára zaviedla tretí lockdown.



Johnson 22. februára predstavil štvorfázový plán postupného uvoľňovania opatrení. Život v krajine by sa podľa neho mohol v prípade priaznivého vývoja vrátiť do normálu do konca júna.