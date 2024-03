Spojené kráľovstvo spustilo vo Vietname kampaň na odradenie migrantov

Londýn 25. marca (TASR) - Britské ministerstvo vnútra v pondelok odštartovalo kampaň na sociálnych sieťach vo Vietname, ktorej cieľom je odradiť potenciálnych migrantov od nelegálneho príchodu do Spojeného kráľovstva. S odvolaním sa na agentúry DPA a PA Media o tom informuje TASR.



Kampaň využije spoty na Facebooku a YouTube. Ich cieľom je "poukázať na riziká zadlženia sa a vykorisťovania migrantov zo strany prevádzačských gangov," spresňuje ministerstvo. Videá majú zároveň varovať pred "realitou nezákonného pobytu v Spojenom kráľovstve". Britské ministerstvo varuje, že nelegálni migranti nebudú mať prístup k verejným službám ani finančnej podpore.



Dôveryhodnosť majú kampani dodať autentické výpovede nelegálnych migrantov, ktorí prišli do Británie. V jednom z videí sa nelegálny migrant podelil o svoje skúsenosti z toho, ako strávil päť nocí v tábore pod dohľadom ozbrojených stráží v Calais na francúzskom pobreží. Zveril sa aj so zážitkom zo samotnej plavby do Británie. "Už nikdy by som neriskoval život v malom člne, ani keby ste ma podplatili," priznal Vietnamec.



Kampaň tiež nasmeruje používateľov sociálnych sietí vo Vietname na novú webstránku s videami britskej pobrežnej stráže. Tie zobrazujú "šokujúce prípady" záchrany migrantov, ktorí "plavbou cez prieliv v člnoch riskujú svoje životy".



Ministerstvo uviedlo, že do Spojeného kráľovstva prichádza cez Lamanšský prieliv čoraz viac migrantov z Vietnamu.



"Po úspechu predošlých aktivít na sociálnych sieťach v Albánsku, Francúzsku a Belgicku zvažujeme podobné kampane aj v ďalších prioritných krajinách," povedal britský minister vnútra James Cleverly. "Jasne ukážu, že reálny život ilegálnych prišelcov je veľmi vzdialený od klamstiev, ktorými ich lákajú prevádzačské gangy na druhej strane prielivu," dodal minister.



Podobná preventívna činnosť podľa neho vlani prispela k zníženiu prílevu albánskych migrantov na člnoch až o 90 percent a celkovo počet nelegálnych migrantov z tejto krajiny poklesol o tretinu.