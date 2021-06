Spojené kráľovstvo uzavrelo s Nórskom obchodnú dohodu po brexite

Londýn 4. júna (TASR) - Britská vláda v piatok oznámila, že uzavrela dohodu o voľnom obchode po brexite s Nórskom, ktoré patrí medzi významné rybárske mocnosti. Dohoda zníži tiež clá na britské potravinové výrobky vyvážané na Island a do Lichtenštajnska.



Britská ministerka obchodu Liz Trussová uviedla, že dohoda pokrýva obchodnú výmenu zhruba v hodnote 25 miliárd eur a zároveň podporuje pracovné miesta a prosperitu v Británii.



Nórsko nie je členom EÚ a obe krajiny delia od seba Severné more a kľúčové miesta rybolovu. Práve na prístupe k britským vodám bohatým na ryby dlho viazli rokovania o obchode s Európskou úniou (EÚ) po brexite.



„Znížené dovozné clá na garnáty, krevety a tresku škvrnitú zredukujú náklady a pomôžu tak podporiť približne 18.000 pracovných miest v tomto priemysle v Škótsku,“ uvádza sa v piatkovom vyhlásení.



Dohoda tiež významne znižuje clá na vývoz britských syrov do Nórska. Zahŕňa aj redukciu ciel a kvót na bravčové, hydinové a iné tovary, a tiež vína a liehoviny zo Spojeného kráľovstva vrátane škótskej whisky.



Export do troch krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Nórska, Islandu a Lichtenštajnska), sa zatiaľ bude realizovať bez potreby akýchkoľvek papierov. „Všetky dokumenty, zmluvy a podpisy môžu byť elektronické, čo umožňuje bezproblémový pohyb tovaru cez hranice a šetrí firmám čas a peniaze,“ pokračuje vyhlásenie.



Toto oznámenie prichádza v čase, keď Británia začala rokovania o pripojení sa k rozsiahlemu transpacifickému obchodnému paktu.



Londýn vo februári požiadal o pripojenie sa ku Komplexnej a progresívnej dohode pre transpacifické partnerstvo (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP), ktorú 11 štátov v Tichomorí uzavrelo v roku 2018. Patria medzi ne napríklad Japonsko, Kanada, Mexiko, Vietnam a Austrália.



Británia formálne vystúpila z Európskej únie v januári 2020 takmer po piatich dekádach členstva a začiatkom tohto roka opustila jednotný trh a colnú úniu bloku.



Londýn v súčasnosti rokuje o obchodných dohodách s Austráliou a viedol prvé rozhovory s Indiou, Novým Zélandom a USA.