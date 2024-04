Britská vláda čelí tlaku na zastavenie vývozu zbraní do Izraela

Londýn 4. apríla (TASR) - Po smrti siedmich humanitárnych pracovníkov v Pásme Gazy vrátane troch britských občanov sa stupňuje tlak na britskú vládu, aby pozastavila predaj zbraní Izraelu. Informuje TASR podľa agentúr PA Media a DPA.



Pod výzvu zverejnenú v stredu večer sa podpísalo viac ako 600 právnikov vrátane bývalej predsedníčky Najvyššieho súdu Brendy Haleovej a jeho bývalých sudcov Jonathana Sumptiona a Nicholasa Wilsona. Vláda podľa výzvy riskuje vývozom zbraní do Izraela porušenie medzinárodného práva. Zhoršujúca sa situáciu v Pásme Gazy a závery Medzinárodného súdneho dvora hovoria o "pravdepodobnom riziku genocídy".



David Lammy ako tieňový minister zahraničných vecí za Labouristickú stranu vyzval vládu, aby zverejnila všetky informácie o porušení medzinárodného práva Izraelom.



"Právo je jasné. Britské zbrojné licencie sa nemôžu udeľovať ak existuje zjavné riziko, že by sa takého položky mohli použiť na závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva," uviedol Lammy.



K výzve na zastavenie vývozu zbraní sa pridali aj Škótska národná strana, liberálni demokrati a niekoľko poslancov za Konzervatívnu stranu. Premiér Rishi Sunak označil britskú politiku vývozu zbraní za "veľmi dôslednú" a dodal, že sa ňou bude vždy riadiť.



"Izraelský premiér Netanjahu od začiatku konfliktu vie, že zastávame právo Izraela obraňovať ich územie a občanov proti útokom hnutia Hamas, ale musia to robiť v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a ochraňovať životy civilistov. Bohužiaľ, už priveľa ich prišlo o život."



Britská vláda neposkytuje zbrane Izraelu priamo, ale britským firmám vydáva vývozné licencie na predaj zbraní. Ich platnosť môže pozastaviť. Spojené kráľovstvo to v prípade Izraela urobilo dvakrát. Konzervatívna vláda Margaret Thatcherovej v roku 1982, keď Izrael napadol Libanon a labouristická vláda Tonyho Blaira zablokovala predaj niektorých komponentov zbraní v roku 2002.