< sekcia Zahraničie
Spojené štáty a Bolívia vymenujú svojich veľvyslancov po 18 rokoch
Od novembrového nástupu stredopravicového Rodriga Paza do funkcie prezidenta sa Bolívia snaží postupne obnoviť svoje vzťahy s Washingtonom.
Autor TASR
Sucre/Washington 6. februára (TASR) - Spojené štáty a Bolívia pracujú na opätovnom dosadení veľvyslancov do úradu po dlhom období, keď nemali vzájomných diplomatických zástupcov. Pre agentúru AFP to vo štvrtok potvrdil bolívijský minister zahraničných vecí Fernando Aramayo, informuje TASR.
„Riešili sme otázku obnovenia veľvyslancov,“ povedal Aramayo pre AFP po stredajšom stretnutí s americkým náprotivkom Marcom Rubiom vo Washingtone. „Cieľom je dokončiť túto úlohu čo najskôr,“ dodal.
V roku 2008 vyhostil vtedajší bolívijský prezident Evo Morales veľvyslanca USA pre obvinenie zo sprisahania proti svojej ľavicovej vláde. Biely dom v reakcii vyhostil bolívijského veľvyslanca v USA.
Ľavicové vlády Moralesa a následne Luisa Arceho, ktoré boli pri moci počas väčšiny uplynulých dvoch desaťročí, spôsobili odcudzenie medzi Bolíviou a západnými krajinami.
Od novembrového nástupu stredopravicového Rodriga Paza do funkcie prezidenta sa Bolívia snaží postupne obnoviť svoje vzťahy s Washingtonom.
„Riešili sme otázku obnovenia veľvyslancov,“ povedal Aramayo pre AFP po stredajšom stretnutí s americkým náprotivkom Marcom Rubiom vo Washingtone. „Cieľom je dokončiť túto úlohu čo najskôr,“ dodal.
V roku 2008 vyhostil vtedajší bolívijský prezident Evo Morales veľvyslanca USA pre obvinenie zo sprisahania proti svojej ľavicovej vláde. Biely dom v reakcii vyhostil bolívijského veľvyslanca v USA.
Ľavicové vlády Moralesa a následne Luisa Arceho, ktoré boli pri moci počas väčšiny uplynulých dvoch desaťročí, spôsobili odcudzenie medzi Bolíviou a západnými krajinami.
Od novembrového nástupu stredopravicového Rodriga Paza do funkcie prezidenta sa Bolívia snaží postupne obnoviť svoje vzťahy s Washingtonom.