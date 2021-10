USA a Británia varovali svojich občanov pred hotelmi v Kábule

Kábul 11. októbra (TASR) – Spojené štáty a Británia vyzvali svojich občanov, aby sa vzhľadom na zvýšené bezpečnostné riziká vyhli hotelom v afganskej metropole Kábul. Urobili tak po piatkovom bombovom útoku v mešite v meste Kundúz na severe Afganistanu, ktorý si vyžiadal desiatky životov, informovala agentúra AFP.



Po tom, ako Afganistan v auguste ovládlo militantné fundamentalistické hnutie Taliban, odišlo z krajiny mnoho cudzincov. V Kábule však stále zostávajú niektorí novinári a pracovníci humanitárnych organizácií.



„Americkí občania, ktorí sa nachádzajú v hoteli Serena alebo v jeho okolí, by mali okamžite odísť," uvádza sa v odporúčaní rezortu diplomacie USA, ktoré v tejto súvislostí hovorí o bližšie nešpecifikovaných „bezpečnostných hrozbách".



Podobne je formulované aj varovanie ministerstva zahraničných vecí v Londýne: „Vzhľadom na zvýšené riziká vám odporúčame, aby ste sa vyhli hotelom, predovšetkým v Kábule, ako napríklad hotelu Serena".



Serena je luxusný kábulský hotel, ktorý s obľubou využívajú cudzinci prichádzajúci do afganskej metropoly. V minulosti sa Serena dvakrát stala terčom útokov vtedy ešte povstaleckého hnutia Taliban.



V súčasnosti predstavujú hrozbu hlavne útoky džihádistov z organizácie Islamský štát-Chorásán (IS-K). Práve táto afganská odnož Islamského štátu sa prihlásila aj k piatkovému samovražednému útoku na šiitskú mešitu v Kundúze, ktorý si vyžiadal viac než 50 mŕtvych a 100 zranených.



Išlo zatiaľ o najkrvavejší útok v Afganistane, odkedy sa v auguste tohto roka stiahli z krajiny americké vojská. Členovia Islamského štátu sú – rovnako ako talibovia – sunnitskí radikáli, ale obe skupiny majú dlhodobé mocenské a ideologické spory.



Od augustového prevzatia moci Talibanom vzrástol v krajine počet útokov Islamského štátu. Podľa agentúry AFP to komplikuje snahy novej talibanskej vlády o upevnenie jej postavenia na medzinárodnej scéne. Talibovia sa usilujú o uznanie medzinárodného spoločenstva a zaistenie pokračovania zahraničnej pomoci, ktorá by zmiernila ekonomickú krízu v Afganistane a zabránila hroziacemu vypuknutiu humanitárnej katastrofy.