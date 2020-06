Spojené štáty a Irak začali strategický dialóg

Bagdad 11. júna (TASR) – Medzi Irakom a Spojenými štátmi sa začal vo štvrtok strategický dialóg, v rámci ktorého budú ich predstavitelia rokovať aj o budúcnosti amerických vojsk v Iraku. Informovala o tom agentúra DPA.



Predstavitelia oboch krajín budú rokovať formou videokonferencie o viacerých oblastiach bilaterálnych vzťahov vrátane ekonomiky, kultúry a bezpečnosti, uviedli americkí zástupcovia. Na vrchole agendy by mala byť americká vojenská prítomnosť v Iraku.



Iracký premiér Mustafá Kázimí v stredu uviedol, že jeho cieľom je zachovanie irackej suverenity a presadzovanie národných záujmov.



Iracký parlament v januári schválil uznesenie, v ktorom žiada ukončenie prítomnosti zahraničných vojakov v krajine. Predchádzalo tomu zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi v Iraku.



Spojené štáty ešte predtým uviedli, že americké vojská zostanú v Iraku dovtedy, kým si to vláda v Bagdade bude želať.



Na základniach v Iraku je rozmiestnených okolo 5200 amerických vojakov, podporujúcich miestnu armádu. Tvoria väčšinu širšej koalície, ktorú v roku 2014 pozvala do krajiny iracká vláda, aby pomohla v boji proti džihádistom zo skupiny Islamský štát.