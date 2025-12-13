< sekcia Zahraničie
Spojené štáty a Kanada sa pripravujú na ďalšiu vlnu dažďov a povodní
Úradom sa stále nepodarilo odhadnúť doterajší rozsah škôd.
Autor TASR
Washington 13. decembra (TASR) - Povodne na západe Spojených štátov a Kanady začali v sobotu po dňoch výdatných dažďov na niektorých miestach ustupovať. Meteorológovia však varujú, že v najhoršie postihnutých oblastiach môžu pretrvávať aj počas budúceho týždňa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Meteorológovia v Spojených štátoch i Kanade očakávajú, že v niektorých postihnutých oblastiach bude začiatkom týždňa naďalej výdatne pršať, čo môže viesť k ďalším povodniam a zosuvom pôdy. Úradom sa stále nepodarilo odhadnúť doterajší rozsah škôd.
Médiá informovali o rozsiahlych materiálnych škodách v americkom štáte Washington a susedných kanadských regiónoch. Doteraz však nebolo hlásené žiadne úmrtie.
Na záberoch z miesta vidieť rieky vylievať sa z korýt a zaplavovať mestá a poľnohospodársku pôdu. Len v štáte Washington bolo k evakuácii vyzvaných takmer 100.000 ľudí. Na pomoc bola nasadená aj Národná garda, ktorá do bezpečia evakuuje ľudí helikoptérami či na lodiach.
Príčinou lejakov na severozápade Spojených štátov je meteorologický jav „atmosférická rieka“, pri ktorom sa v silnom výškovom prúdení teplý a vlhký vzduch stretáva so studenou vzduchovou hmotou.
