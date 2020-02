Spojené štáty a Taliban sa dohodli na sedemdňovom obmedzení násilia

Washington/Dauha 14. februára (TASR) - Spojené štáty a afganské povstalecké hnutie Taliban sa dohodli na prímerí, ktoré by malo vstúpiť do platnosti "veľmi skoro". Uviedol to v piatok nemenovaný vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorého citovala agentúra AP.



Podľa uvedeného činiteľa dosiahnutá dohoda počíta s "obmedzením násilia" na sedem dní. V nadväznosti na ňu by sa mali v priebehu desiatich dní začať celoafganské mierové rozhovory.



Citovaný predstaviteľ uviedol, že dosiahnutá dohoda má platiť pre celé územie Afganistanu a má zahŕňať aj afganské bezpečnostné sily. Podľa neho by uvedená dohoda mohla byť oficiálne oznámená už počas nadchádzajúceho víkendu.



Taliban sa podľa uvedeného zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, zaviazal, že nebude podnikať samovražedné útoky, odpaľovať rakety ani umiestňovať výbušné zariadenia na cesty.



V prípade, že Taliban svoje prísľuby dodrží, bude podpísaná dohoda, ktorá odštartuje mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane.



Podľa nemenovaného predstaviteľa Talibanu by táto dohoda mohla byť podpísaná 29. februára. Mierové rozhovory by sa mohli začať 10. marca. O mieste ich konania sa ešte nerozhodlo, ale svoje ponuky už tlmočili Nórsko a Nemecko, uvádza agentúra AP.



Citovaný predstaviteľ Talibanu tiež avizoval, že by malo dôjsť k postupnému stiahnutiu amerických a ďalších zahraničných vojsk z Afganistanu, ktorých odsun by mal byť rozfázovaný na 18 mesiacov.



S dohodou o prímerí už v zásade súhlasil aj americký prezident Donald Trump. Jej posledné detaily sa podľa AP podarilo doladiť v posledných dňoch počas rokovaní amerického vyslanca Zalmaya Khalilzada a zástupcov Talibanu v katarskej Dauhe.



Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty sú "veľmi blízko" k dosiahnutiu mierovej dohody s hnutím Taliban. Očakáva sa, že sťahovanie amerických vojakov z Afganistanu by sa mohlo začať po podpísaní mierovej dohody.