Spojené štáty aj Európa na pôde OSN podporili územnú celistvosť Bosny

New York 5. mája (TASR) - Spojené štáty aj európske krajiny v utorok vyjadrili podporu územným hraniciam Bosny, ktoré boli nedávno spochybnené, i vyslancovi OSN pre túto krajinu, ktorého kritizuje Rusko.



"Postoj USA k Daytonskej mierovej dohode, ako aj k budúcnosti Bosny a Hercegoviny ako jednotlivému štátu, ktorý má vstúpiť do euroatlantického spoločenstva, zostáva nezmenený," uviedla americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.



Na západnom Balkáne, ktorý združuje Albánsko, Srbsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Kosovo a Bosnu, pretrvávajú napäté vzťahy od násilného rozpadu bývalej Juhoslávie v 90. rokoch.



Slovinská spravodajská webová stránka Necenzurirano.si v apríli zverejnila dokument, ktorý údajne zaslal Európskej únii slovinský premiér Janez Janša a ktorý navrhuje územné výmeny zamerané na "nevyriešené národné otázky Srbov, Albáncov a Chorvátov".



Tento dokument navrhuje zjednotenie Albánska s Kosovom - bývalým srbským regiónom, kde žije etnická albánska väčšina -, ako aj pristúpenie častí Bosny k Srbsku a Chorvátsku a vytvorenie malého bosnianskeho štátu, ktorý by sa musel rozhodnúť, či posilní vzťahy s EÚ alebo s Tureckom - svojím spojencom.



Janša poprel, že daný dokument predložil predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi.



Francúzsko, rovnako ako Írsko a Estónsko, ktoré nie sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, taktiež potvrdilo "svoju neochvejnú podporu suverenite a územnej celistvosti" Bosny.



Rusko, ktoré síce nespochybňuje integritu Bosny, obnovilo svoje útoky na vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu, rakúskeho diplomata Valentina Inzka.



"Inzko vykresľuje situáciu, akoby za všetky ťažkosti mohli iba samotní bosnianski Srbi a Chorváti," vyhlásila námestníčka ruského veľvyslanca pri OSN Anna Jevstignejevová, ktorá zároveň odsúdila jeho "zasahovanie" a "manipuláciu s historickými udalosťami". Vyslovila požiadavku, aby sa nezapájal do vzťahov Bosny s Európskou úniou a Severoatlantickou alianciou.