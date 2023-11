Spojené štáty chcú byť dobrým hostiteľom Ruska na summite APEC

San Francisco 13. novembra (TASR) - Spojené štáty budú zaobchádzať s Ruskom ako s plnohodnotným účastníkom tohtotýždňového summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) aj napriek snahe Washingtonu izolovať Moskvu pre inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala v pondelok od agentúry AFP.



Pretože návšteva prezidenta Vladimira Putina v Spojených štátov je v súčasnosti z politického hľadiska nemysliteľná, Rusko bude na summite APEC v San Franciscu reprezentovať podpredseda vlády Alexej Overčuk.



"Bude s ním zaobchádzané ako s vedúcim delegácie a bude mať možnosť plne sa zúčastňovať na udalostiach," uviedol Matt Murray z amerického ministerstva zahraničných vecí, ktorý má na starosti organizáciu summitu.



Na Overčuka sa vzťahujú rôzne sankcie Európskej únie, ale Spojené štáty na neho, na rozdiel od väčšiny predstaviteľov Ruska, sankcie neuvalili.



"Neustále celý rok hovoríme, že chceme byť dobrým hostiteľom APEC-u... No budeme konať v súlade so zákonmi a usmerneniami Spojených štátov," povedal Murray. Priznal, že Overčuk nebude z pohľadu diplomatického protokolu stáť na rovnakej úrovni ako iné hlavy štátov a vlád na summite.



Medzi svetovými lídrami na summite bude aj Si Ťin-pching, prezident Číny, ďalšieho politického súpera Spojených štátov. V stredu sa stretne i s americkým prezidentom Joeom Bidenom. USA opakovane vyjadrili nádej, že sa podarí stabilizovať vzťahy s Čínou a nájsť s ňou oblasti spoločnej spolupráce.



Avšak s Ruskom Washington odmieta väčšinu kontaktov od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022. Americká diplomacia dala v októbri verejne najavo, že Putin v San Franciscu nie je vítaný. Rusko reagovalo, že členovia APEC-u sami rozhodujú o tom, kto povedie ich delegácie.



Na Putina vydal zatykač Medzinárodný trestný súd. Šéf Kremľa sa nezúčastnil tento rok ani na summitoch v Juhoafrickej republike a Indii - štátoch, ktoré sú voči Rusku priateľskejšie ako USA. Nedávno však vycestoval do Číny.