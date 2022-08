Spojené štáty budú mať prvého veľvyslanca pre Arktídu

Washington 27. augusta (TASR) - Spojené štáty plánujú vymenovať svojho prvého veľvyslanca pre Arktídu v súvislosti so zvýšenou vojenskou aktivitou Ruska v tomto regióne.



Veľvyslanec s osobitným poslaním, akreditovaný zastupovať svoju krajinu na medzinárodnej úrovni, bude poverený presadzovaním politiky USA v severnej polárnej oblasti, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel, ktorého v sobotu citovala spravodajská stanica BBC News.



Mier a stabilita v tomto regióne majú pre USA "rozhodujúci strategický význam" a sú prioritou ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena, dodal hovorca.



Nový ambasádor USA bude spolupracovať s ďalšími siedmimi arktickými štátmi - Dánskom, Fínskom, Islandom, Kanadou, Nórskom, Švédskom a Ruskom -, ako aj s domorodými skupinami a inými zainteresovanými stranami.



Vymenovaním veľvyslanca sa nahradí doterajšia pozícia koordinátora USA pre Arktídu, ktorú zastával kariérny diplomat James DeHart. Nového veľvyslanca čoskoro uvedie do funkcie Blinken, jeho vymenovanie podlieha schváleniu Senátom.



Oznámenie prichádza v čase, keď Rusko zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti severného pólu, zatiaľ čo Čína buduje arktické výskumné stanice. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok varoval pred hrozbami, ktoré v severných polárnych oblastiach predstavujú tieto dve krajiny.



Medzi výzvy podľa neho patrí opätovné otvorenie "stoviek nových a bývalých sovietskych vojenských objektov v Arktíde" a využívanie ďalekého severu Ruskom "ako testovacieho priestoru pre najmodernejšie zbrane vrátane hypersonických rakiet".



Stoltenberg tiež vyjadril obavy z toho, že Čína preniká do Arktídy v oblasti lodnej dopravy a prieskumu zdrojov.