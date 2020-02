Spojené štáty chcú s Britániou udržiavať silné vzťahy aj po brexite

Washington 1. februára (TASR) - Spojené štáty plánujú naďalej budovať silné vzťahy s Britániou aj po jej vystúpení z Európskej únie. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo to vyhlásil po tom, ako Spojené kráľovstvo v piatok oficiálne vystúpilo z 28-členného bloku.



"Teší ma, že Spojené kráľovstvo a EÚ dospeli k dohode o brexite, ktorá ctí vôľu Britov," napísal na Twitteri šéf americkej diplomacie.



"Naďalej budeme pokračovať v budovaní silných, produktívnych a prosperujúcich vzťahov s Veľkou Britániou čase keď vstupuje do novej kapitoly," dodal podľa správy agentúry AFP Pompeo.



Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oficiálne vystúpilo z Európskej únie v piatok o 23.00 h miestneho času.



Ukončenie členstva v medzinárodnej organizácii bolo na ostrovoch predmetom diskusií už od samotného pripojenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHS) 1. januára 1973.



Prvým februárovým dňom sa začína 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého budú pre Britániu aj naďalej platiť európske pravidlá, no nebude už musieť prispievať do rozpočtu EÚ.