Spojené štáty deportovali do Nemecka niekdajšieho nacistického dozorcu

Frankfurt nad Mohanom 20. februára (TASR) - Spojené štáty deportovali do Nemecka niekdajšieho dozorcu v nacistických koncentračných táboroch, 95-ročného Friedricha Karla Bergera. S odvolaním sa na vyjadrenie amerického ministerstva spravodlivosti o tom v sobotu informovala agentúra AFP.



Berger, ktorý žil v americkom štáte Tennessee a mal nemecké občianstvo, bol podľa ministerstva deportovaný pre účasť na "nacistických perzekúciách". Podieľať sa na nich mal v čase, keď bol v roku 1945 dozorcom v koncentračných táboroch v nemeckom meste Meppen.



Úradujúci americký minister spravodlivosti Robert Monty Wilkinson uviedol, že deportácia Bergera "demonštruje záväzok ministerstva spravodlivosti zabezpečiť, aby USA neposkytovali bezpečné útočisko tým, ktorí sa podieľali na nacistických zločinoch proti ľudskosti či iných porušeniach ľudských práv".



Deportáciu Bergera, ktorý žil v USA od roku 1959, nariadil americký súd ešte vlani v marci.



V dvoch táboroch v nemeckom meste Meppen, kde bol Berger dozorcom, vykonávali väzni od začiatku roka 1945 nútené práce. Nešlo priamo o vyhladzovacie tábory, mnohí väzni v nich však prišli o život v dôsledku preľudnenia, nedostatku potravy či hrozných životných podmienok.



Berger priznal, že v týchto nacistických koncentračných táboroch patriacich do tzv. siete Neuengamme pôsobil ako dozorca, pričom ľuďom bránil z táborov ujsť. Na súde v USA tiež uviedol, že nevedel, že s väzňami sa tam zaobchádzalo zle a že niektorí prišli o život. Povedal, že len plnil rozkazy.



Berger v sobotu priletel do Frankfurtu nad Mohanom. Prokuratúra v meste Celle uviedla, že ho bude vypočúvať. Bezprostredne však nie je jasné či v Nemecku bývalý dozorca predstúpi aj pred súd. Tamojšia prokuratúra totiž obvinenia voči nemu v decembri stiahla pre nedostatok dôkazov. Ak by však bol ochotný vyjadriť sa k nim aj tak, prípad by sa mohol obnoviť, informuje AFP.