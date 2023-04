Chartúm/Washington 23. apríla (TASR) - Spojené štáty evakuovali personál svojho veľvyslanectva v Sudáne, kde pokračujú ťažké boje medzi armádou a znepriatelenými polovojenskými jednotkami. Informovala o tom agentúra agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Podľa nich sa do nedele rána podarilo zo Sudánu evakuovať všetkých amerických diplomatov pôsobiacich na ambasáde USA v Chartúme aj členov ich rodín. Nemenovaný zdroj pre Reuters povedal, že evakuácia Američanov sa uskutočnila v koordinácií s milíciami RSF, ktoré už vyše týždňa bojujú so sudánskou armádou.



Podrobnosti o tom, ako celý proces prebehol, neboli bezprostredne známe a Washington ukončenie evakuácie zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Krajinu momentálne nie je možné opustiť bežným leteckým spojením, pretože sudánske letiská obsadili príslušníci armády alebo polovojenských jednotiek.



Sudánska armáda v sobotu uviedla, že koordinuje snahy o evakuáciu diplomatov zo Spojených štátov, Británie, Číny a Francúzska zo Sudánu na vojenských lietadlách.



Spojené štáty už v piatok oznámili, že pracujú na evakuácií zamestnancov svojho veľvyslanectva v Sudáne, no zatiaľ nemajú plány na evakuáciu ďalších tisícok Američanov nachádzajúcich sa v tejto africkej krajine. Jeden z nich už v dôsledku súčasného násilia prišiel o život.



Americký minister obrany Lloyd Austin uviedol, že v blízkosti Sudánu sú v rámci bezpečnostných opatrení rozmiestnení príslušníci americkej armády.



V sobotu sa podarilo zrealizovať prvú hromadnú evakuáciu civilistov zo Sudánu: viacero lodí so saudskoarabskými občanmi a ďalšími cudzími štátnymi príslušníkmi, ktoré vyplávali z niektorého zo sudánskych prístavov na pobreží Červeného mora, zakotvili v sobotu v prístavnom meste Džidda v Saudskej Arábii. Na jej palube bolo viac než 150 evakuantov z 13 krajín vrátane zahraničných diplomatov.



Boje medzi sudánskou armádou polovojenským zoskupením Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré sa sústreďujú najmä na metropolu Chartúm, prebiehajú od 15. apríla. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri nich zahynulo už najmenej 413 ľudí a 3551 utrpelo zranenia.