Spojené štáty evakuujú svojich občanov z lode Diamond Princess

Tokio 15. februára (TASR) – Spojené štáty dnes oznámili, že chystajú leteckú evakuáciu svojich občanov z výletnej lode Diamond Princess, ktorú v súvislosti so šírením koronavírusu umiestnili začiatkom februára do karantény v japonskom prístave Jokohama.



Koronavírus, ktorý sa šíri z Číny, už diagnostikovali u 218 osôb nachádzajúcich sa na palube Diamond Princess. Na výletnej lodi je aj približne 380 Američanov, informovala agentúra AP.



Novým druhom koronavírusu, ktorý sa šíri zo stredočínskej provincie Chu-pej, sa už na celom svete (vo vyše 25 krajinách) nakazilo viac ako 67 000 ľudí. V Číne podľa najnovšej bilancie evidujú už 66 492 nakazených, z ktorých 1523 ochoreniu podľahlo.







Veľvyslanectvo USA v Tokiu v sobotu ráno avizovalo, že amerických občanov z plavidla Diamond Princess v nedeľu evakuujú charterovým letom naspäť do vlasti. Evakuanti budú po prílete na letecké základne v USA umiestnení do 14-dňovej karantény.



Ešte pred vstupom do lietadla budú musieť všetci evakuanti absolvovať lekársku prehliadku a na palubu budú vpustení len tí, u ktorých sa neprejavujú nijaké symptómy ochorenia, uviedla americká ambasáda.



Japonské úrady v piatok povolili, aby z lode odišla prvá skupina pasažierov, ktorí mali negatívny test na nový koronavírus. Išlo o 11 osôb vo veku nad 80 rokov, ktoré strávia zvyšok karanténnej doby vo vyčlenených zariadeniach na pevnine.



Pasažierov Diamond Princess japonské úrady vyzvali, aby sa zdržiavali vo svojich kabínach a na otvorenú palubu vychádzali iba na krátky čas, a to s rúškami na tvárach a s rukavicami. Medzi osobami na lodi sa nachádza aj jeden Slovák.