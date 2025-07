Spojené štáty formálne odmietli reformy pandemickej dohody

Washington 19. júla (TASR) - Spojené štáty v piatok formálne odmietli zmeny a dodatky k medzinárodnej dohode o prevencii a kontrole pandémií prijaté v máji členmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom reformovanej dohody je zlepšenie pripravenosti na budúce pandémie po nejednotnej globálnej reakcii na COVID-19. Informovala o tom americká vláda, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Americké ministerstvá zahraničných vecí a zdravotníctva v spoločnom vyhlásení uviedli, že v piatok informovali WHO o oficiálnom odmietnutí právne záväzného dokumentu, ktorý bol po troch rokoch rokovaní v máji prijatý vo švajčiarskej Ženeve. Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa dohoda narúša americkú suverenitu.



Cieľom dohody je zabezpečiť, aby boli liečivá a vakcíny v prípade ďalšej pandémie celosvetovo dostupné. Od ich výrobcov sa preto vyžaduje, aby počas pandémie vyčlenili pre WHO 20 percent svojich vakcín a liekov, čím sa má k nim zabezpečiť prístup aj pre chudobnejšie krajiny.



Americkí predstavitelia sa prestali zúčastňovať na vyjednávaní dohody po tom, ako prezident Donald Trump po svojom nástupe do Bieleho domu v januári 2025 spustil 12-mesačný proces vystúpenia USA z WHO. Ukončenie členstva v organizácii znamená, že USA nebudú paktom viazané.



„Tieto dodatky, ktoré boli vypracované bez primeraného zapojenia verejnosti, rozširujú úlohu WHO v núdzových zdravotníckych situáciách, ukladajú dodatočné právomoci WHO pri vytváraní pandemických vyhlásení a podporujú schopnosť WHO uľahčiť 'spravodlivý prístup' k zdravotníckym prostriedkom,“ uvádzajú ministerstvá vo vyhlásení.



„Terminológia v zmenách a dodatkoch z roku 2024 je nejasná a všeobecná, čo predstavuje riziko pre koordinovanie medzinárodnej reakcie WHO, ktorá sa zameriava skôr na politické otázky, akou je solidarita, než na rýchle a účinné opatrenia,“ uvádzajú vo vyhlásení minister zahraničia Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší.



Ministri v piatok uviedli, že odmietnutím dohody bránia americkú suverenitu. Agentúra Reuters však uvádza, že pakt ponecháva politiku v oblasti zdravotníctva na národných vládach a neobsahuje nič, čo by zasahovalo do národnej suverenity.