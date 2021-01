Spojené štáty kritizovali tvrdé zásahy voči ruským demonštrantom

Washington 23. januára (TASR) - Spojené štáty odsúdili tvrdé zásahy ruskej polície voči účastníkom sobotňajších demonštrácii za prepustenie väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Moskva naproti tomu obvinila Washington z podpory radikálov a pohrozila zhoršením vzájomných vzťahov.uviedol vo vyhlásení hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price.Rozsiahle zatýkanie účastníkov protestov je podľa nehov Rusku.Demonštrácie za prepustenie Navaľného z väzby sa v sobotu konali v desiatkach ruských miest a zúčastnili sa na nich desaťtisíce ľudí. Podľa správ aktivistov z organizácie OVD-Info už bolo zadržaných približne 2800 účastníkov protestov, pričom zatýkanie aj policajné zásahy voči demonštrantom v Moskve pokračovali aj vo večerných hodinách.Aktivisti zaznamenali zatýkanie demonštrantov v približne stovke ruských miest, vo väčšine z nich však išlo len o menšie počty. Najviac ich bolo zadržaných v Moskve (približne 1100), kde došlo k zrážkam medzi políciou a protestujúcimi, a v druhom najväčšom meste Petrohrad (vyše 380). Približne 90 zadržaných hlásili aj z Novosibirska, Voroneže a Nižného Novgorodu.Ruské ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so sobotňajšími protestmi odmietlo údajné americké zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruska. Amerických diplomatov pôsobiacich v Rusku pritom obvinilo z podpory radikálov a pohrozili, že to bude mať negatívny vplyv na vzťahy oboch krajín, informovala agentúra TASS.Ambasáda USA v Moskve v sobotu vydala vyhlásenie, v ktorom podporila právo ruských občanov na organizovanie pokojných protestov. Vyjadrila tiež obavy z toho, že ruské úrady podnikajú kroky na potlačenie protestných zhromaždení.Ruský rezort diplomacie to kvalifikoval ako porušovanie diplomatických noriem a podporovanie násilných akcií vydávaných za pokojné protesty. Avizoval, že si vo veci predvolá popredných diplomatov z amerického veľvyslanectva.Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok. Ihneď po prílete do Moskvy ho úrady zadržali a nasledujúci deň ho súd vzal do väzby na 30 dní.