Spojené štáty majú už vyše 25 miliónov nakazených

na archívnej snímke zvolený americký prezident Joe Biden vo Washingtone 20. januára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 24. januára (TASR) - Spojené štáty zaznamenali od začiatku pandémie už viac ako 25 miliónov prípadov nákazy novým koronavírusom. Súvisiacich úmrtí je tam už viac ako 417.000. Vyplýva to z údajov, ktoré v nedeľu zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore, informovala agentúra DPA.Počet potvrdených prípadov nákazy, a tiež úmrtí, je v USA zďaleka najvyšší na svete. Druhý najvyšší počet, 10,6 milióna, evidujú v Indii, ktorá má asi štyrikrát viac obyvateľov.Nový americký prezident Joe Biden, ktorý nastúpil do úradu 20. januára, označil boj s koronavírusom za svoju hlavnú prioritu: chce dosiahnuť, aby bolo počas prvých 100 dní jeho vlády zaočkovaných 100 miliónov Američanov. Svojich spoluobčanov zároveň vyzval, aby v priebehu tohto obdobia nosili rúška.Len deň pred Bidenovou slávnostnou inauguráciou počet obetí pandémie v USA presiahol hranicu 400.000.Stalo sa tak približne rok po tom, ako v krajine zaznamenali prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Do apríla 2020 sa počet infikovaných vyšplhal na milión a odvtedy zaznamenáva takmer exponenciálny nárast.