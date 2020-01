Spojené štáty nemienia s Irakom diskutovať o odsune amerických vojakov

Washington 10. januára (TASR) - Vláda Spojených štátov odmieta požiadavku irackého premiéra, aby vyslala do Iraku delegáciu, ktorá by začala prípravy na odsun 5200 amerických vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia hovorkyne amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusovej, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



"Akákoľvek delegácia vyslaná v súčasnosti do Iraku by sa venovala diskusiám o tom, ako sa čo najlepšie opäť prihlásiť k nášmu strategickému partnerstvu - nie diskusiám o stiahnutí vojakov, ale o našom správnom, náležitom silovom pôsobení na Blízkom východe," povedala Ortagusová.



"Amerika je na Blízkom východe silou za dobro. Chceme byť priateľom a partnerom zvrchovaného, prekvitajúceho a stabilného Iraku," dodala hovorkyňa.



Washington obhajuje pokračujúcu prítomnosť amerických vojakov v Iraku tým, že sa zameriavajú na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).



Iracký premiér v demisii Ádil Abdal Mahdí požiadal amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea, aby vyslal do Iraku delegáciu, ktorej úlohou bude vypracovať mechanizmus odsunu amerických vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny. Podľa Mahdího kancelárie požiadavka zaznela v telefonáte v noci na piatok, ktorého iniciátorom bol Pompeo.



Požadovaný mechanizmus má viesť k naplneniu uznesenia irackého parlamentu, ktoré vyzýva vládu, aby z Iraku vyhostila amerických a ďalších zahraničných vojakov. Mahdí povedal Pompeovi, že "americké sily vstúpili do Iraku a v irackom vzdušnom priestore lietajú drony bez povolenia od irackých orgánov, čo je porušením bilaterálnych dohôd".



Iracký premiér už v predchádzajúcich dňoch verejne oznámil, že americkí vojaci musia odísť z jeho krajiny. Reagoval tak na cielený útok amerického dronu pri letisku v Bagdade, pri bol zabitý vplyvný iránsky generál Kásem Solejmání.