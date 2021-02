Spojené štáty neplánujú pozvať Rusko do skupiny krajín G7

Washington 19. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena nepozve Rusko, aby sa znova pripojilo k skupine krajín G7. Oznámila to v piatok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, ktorú citovala agentúra Reuters.



Akékoľvek pozvanie Ruska na vstup do skupiny G7 by sa malo uskutočniť v spolupráci so všetkými členmi skupiny, povedala novinárom na palube prezidentského lietadla Air Force One.



Bývalý americký prezident Donald Trump vlani v júni označil G7 za "veľmi zastaranú skupinu krajín", pričom navrhol opätovné prijatie Moskvy do tohto klubu vedúcich ekonomických mocností.



Rusko z pôvodnej skupiny G8 vylúčili v roku 2014 v reakcii na anexiu Krymského polostrova. G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Nemecko, Japonsko, Francúzsko, Británia a Taliansko.