Spojené štáty obvinili Rusko z testu protisatelitnej zbrane

Washington 24. júla (TASR) - Spojené štáty obvinili Rusko, že uskutočnilo vo vesmíre test protisatelitnej zbrane. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Americké Veliteľstvo pre vojenské operácie vo vesmíre SpaceCom uviedlo, že má dôkaz o vykonaní testu ruskej protisatelitnej zbrane, ku ktorému došlo 15. júla.



"Minulotýždňový test je ďalším príkladom, že hrozby pre USA a ich spojencov sú reálne, vážne a rastúce," píše SpaceCom.



Predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA Christopher Ford v tejto súvislosti obvinil Moskvu z pokrytectva, keďže oficiálne deklaruje ochotu rozšíriť kontrolu zbraní aj do vesmírneho priestoru.



"Cieľom Moskvy je obmedziť spôsobilosti Spojených štátov, pričom podľa všetkého nemá v úmysle zastaviť svoj vlastný program na ničenie infraštruktúry rozmiestnenej vo vesmíre," povedal Ford.



Americký vyjednávač pre jadrové odzbrojenie Marshall Billingslea na Twitteri označil test ruského protisatelitného systému za "neakceptovateľný". Podľa neho by táto téma mala byť hlavným predmetom diskusií ďalšieho kola budúcotýždňových rozhovorov vo Viedni o kontrole jadrových zbraní a prípadne novej dohode nahradzujúcej zmluvu New START/SNV-III, ktorej platnosť sa skončí vo februári budúceho roku.



Podľa veliteľa SpaceComu generála Jaya Raymonda Rusko minulý týždeň otestovalo rovnaký systém, aký začiatkom tohto roka manévroval v blízkosti americkej družice.



Prezident USA Donald Trump sa vo štvrtok telefonicky rozprával s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Diskutovali spolu o rokovaniach o kontrole jadrových zbraní. Podľa Bieleho domu Trump znovu vyjadril nádej, že sa podarí vyhnúť nákladným trojitým pretekom v zbrojení medzi Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi. Vyjadril tiež optimizmus ohľadne nadchádzajúcich viedenských rokovaní.