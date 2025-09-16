< sekcia Zahraničie
Spojené štáty odobrali Kolumbii status spojenca v boji proti drogám
Trump neskôr vyhlásil, že k znovuzískaniu statusu musí kolumbijská vláda spraviť „agresívnejšie opatrenia na odstránenie koky a zníženie produkcie a obchodovania s kokaínom“.
Autor TASR
Bogota 16. septembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok oznámili, že odobrali Kolumbii status spojenca v boji proti drogám, pretože podľa nich nedokázala zastaviť produkciu kokaínu. Krok môže Bogotu pripraviť o stovky miliónov dolárov americkej vojenskej pomoci, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
„Po desaťročiach úzkej aliancie v takzvanej vojne proti drogám americký prezident Donald Trump skritizoval svoj kolumbijský náprotivok (prezidenta) Gustava Petra nielen za to, že nedokázal obmedziť produkciu kokaínu, ale aj za to, že dohliadal na jej nárast na historické rekordy,“ uvádza sa v podpísanom rozhodnutí, ktoré Biely dom v pondelok poslal do Kongresu.
„Pod vedením prezidenta Petra dosiahlo pestovanie koky a produkcia kokaínu rekordné maximá, zatiaľ čo kolumbijská vláda nedokázala splniť ani vlastné znížené ciele v oblasti úplného odstránenia koky, čo podkopáva roky vzájomne prospešnej spolupráce medzi našimi dvoma krajinami v boji proti narkoteroristom,“ napísal Trump.
Kolumbia bola pre USA historicky skvelý partner, uviedol americký minister zahraničia Marco Rubio počas návštevy Izraela. V súčasnosti má však prezidenta, ktorý „okrem toho, že je nepredvídateľný, nebol ani veľmi dobrým partnerom, pokiaľ ide o boj proti drogovým kartelom“.
Podľa agentúry AFP je možné, že krajina v budúcnosti opäť získa status spojenca v boji proti drogám. Trump neskôr vyhlásil, že k znovuzískaniu statusu musí kolumbijská vláda spraviť „agresívnejšie opatrenia na odstránenie koky a zníženie produkcie a obchodovania s kokaínom“.
Kolumbia je svetovo najväčším producentom kokaínu a vojenská pomoc Spojených štátov na boj proti jeho výrobe má hodnotu približne 380 miliónov dolárov ročne. Pre odobratie statusu spojenca môžu byť tieto peniaze ohrozené. Agentúra AFP pripomína, že od nástupu Petra do úradu prezidenta v roku 2022 pestovanie koky v Kolumbii vzrástlo o približne 70 percent.
„Po desaťročiach úzkej aliancie v takzvanej vojne proti drogám americký prezident Donald Trump skritizoval svoj kolumbijský náprotivok (prezidenta) Gustava Petra nielen za to, že nedokázal obmedziť produkciu kokaínu, ale aj za to, že dohliadal na jej nárast na historické rekordy,“ uvádza sa v podpísanom rozhodnutí, ktoré Biely dom v pondelok poslal do Kongresu.
„Pod vedením prezidenta Petra dosiahlo pestovanie koky a produkcia kokaínu rekordné maximá, zatiaľ čo kolumbijská vláda nedokázala splniť ani vlastné znížené ciele v oblasti úplného odstránenia koky, čo podkopáva roky vzájomne prospešnej spolupráce medzi našimi dvoma krajinami v boji proti narkoteroristom,“ napísal Trump.
Kolumbia bola pre USA historicky skvelý partner, uviedol americký minister zahraničia Marco Rubio počas návštevy Izraela. V súčasnosti má však prezidenta, ktorý „okrem toho, že je nepredvídateľný, nebol ani veľmi dobrým partnerom, pokiaľ ide o boj proti drogovým kartelom“.
Podľa agentúry AFP je možné, že krajina v budúcnosti opäť získa status spojenca v boji proti drogám. Trump neskôr vyhlásil, že k znovuzískaniu statusu musí kolumbijská vláda spraviť „agresívnejšie opatrenia na odstránenie koky a zníženie produkcie a obchodovania s kokaínom“.
Kolumbia je svetovo najväčším producentom kokaínu a vojenská pomoc Spojených štátov na boj proti jeho výrobe má hodnotu približne 380 miliónov dolárov ročne. Pre odobratie statusu spojenca môžu byť tieto peniaze ohrozené. Agentúra AFP pripomína, že od nástupu Petra do úradu prezidenta v roku 2022 pestovanie koky v Kolumbii vzrástlo o približne 70 percent.