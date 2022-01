Spojené štáty odporučili svojim občanom, aby neecestovali do Ruska

Washington 24. januára (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu večer odporučilo občanom USA, aby necestovali do Ruska. Ako dôvod uviedlo rastúce napätie medzi Kremľom a Západom v súvislosti s Ukrajinou, informovala v noci na pondelok agentúra AFP.



"Vzhľadom na pretrvávajúce napätie pozdĺž hraníc s Ukrajinou necestujte do Ruska," uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Americká ambasáda v Rusku má totiž "obmedzenú schopnosť pomôcť občanom USA" v prípade, že sa ocitnú v núdzi.



Ministerstvo zahraničných vecí USA osobitne varovalo Američanov pred cestovaním do oblastí neďaleko rusko-ukrajinských hraníc, pretože "situácia pozdĺž hraníc je nevyspytateľná".



Rezort diplomacie vydal predmetné upozornenie bezprostredne po tom, ako prikázal rodinám amerických diplomatov v Kyjeve opustiť Ukrajinu pre "pretrvávajúcu hrozbu" ruského útoku. Washington zároveň rozhodol, že zamestnanci americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre jej fungovanie, môžu "dobrovoľne" opustiť krajinu.



Predstaviteľ amerického ministerstva navyše povedal novinárom, že v prípade ruského útoku na Ukrajinu, ku ktorému môže podľa Bieleho domu dôjsť "kedykoľvek", Washington nedokáže zaručiť evakuáciu amerických občanov.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí rázne odmietlo obvinenia, že plánuje inváziu na Ukrajinu a obvinilo členské štáty NATO zo šírenia dezinformácií.