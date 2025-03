Spojené štáty opäť útočili na ciele Islamského štátu v Somálsku

Mogadišo 26. marca (TASR) - Spojené štáty v utorok opäť letecky útočili na ciele Islamského štátu (IS) na severe Somálska, uviedla v stredu somálska vláda. Americký prezident Donald Trump nariadil útoky na teroristické ciele v krajine Afrického rohu už vo februári 2025. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Operácia vedená Africkým velením ozbrojených síl USA (AFRICOM) za účasti federálnej vlády Somálska cielila na „známe útočiská teroristov z IS“ v pohorí Golis v poloautonómnom regióne Puntland.



Údery sa uskutočnili v utorok v noci a počiatočná správa „naznačuje, že bolo zabitých viacero bojovníkov IS, pričom neboli hlásené žiadne civilné obete“. Nálety majú byť súčasťou „väčšej protiteroristickej iniciatívy“. Miestne úrady sa k útoku nevyjadrili.



Regionálne bezpečnostné jednotky v oblasti Puntland aktívne bojujú proti IS už od decembra. Spojené štáty zaútočili na ciele Islamského štátu v oblasti už vo februári a údajne pri tom zabili "kľúčové postavy" IS.



V Somálsku je Islamský štát prítomný relatívne málo v porovnaní s militantným hnutím aš-Šabáb, ktoré je napojené na al-Káidu. Odborníci aj tak podľa AFP varujú pred rastúcou aktivitou IS.