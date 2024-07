Spojené štáty otvorili veľvyslanectvo na Vanuatu

Washington 19. júla (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že oficiálne otvorili veľvyslanectvo v tichomorskom ostrovnom štáte Vanuatu, čo je súčasťou pokračujúceho úsilia o potlačenie vplyvu Číny v strategicky dôležitom južnom Tichomorí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



USA otvárajú veľvyslanectvá v mnohých štátoch južného Tichomoria, čo AFP označuje za prudký nárast diplomatickej aktivity vyvolaný rastúcim vplyvom Číny v regióne.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller vo vyhlásení uviedol, že otvorenie veľvyslanectva v Port Vila, hlavnom meste Vanuatu, "nadväzuje na naše úsilie zabezpečiť väčšiu diplomatickú prítomnosť v celom regióne".



O budovanie vplyvu sa snaží aj Čína. Na slávnostnom otváracom ceremoniáli začiatkom júla odovzdali čínski predstavitelia premiérovi Vanuatu kľúče od opulentného "prezidentského paláca", ktorý Čína postavila na ostrove.



Šalamúnove ostrovy v pondelok oznámili, že Peking im poskytol finančnú injekciu vo výške 20 miliónov amerických dolárov (viac ako 18 miliónov eur) na podporu štátneho rozpočtu. Táto tichomorská ostrovná krajina je jednou z najväčších podporovateľov Číny v regióne.



Premiér Šalamúnových ostrovov Jeremiah Manele spolu s premiérom Vanuatu Charlotom Salwaim minulý týždeň navštívili Peking, kde sa stretli s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Spojené štáty minulý rok znovu otvorili svoje dlho nefungujúce veľvyslanectvo na Šalamúnových ostrovoch a následne zriadili veľvyslanectvo v Tonge. V septembri americký prezident Joe Biden uviedol, že USA oficiálne uznali nezávislosť tichomorských štátov - Cookových ostrovov a Niue - a oznámil, že s nimi nadviažu diplomatické styky.



Rozsiahlym, ale riedko osídleným južným Tichomorím prechádza niekoľko dôležitých námorných trás, ktorých význam by mohol vzrásť, ak by spory v Taiwanskom prielive a Juhočínskom mori jedného dňa prerástli do ozbrojeného konfliktu, píše AFP.