Spojené štáty oznámili prelom vo výskume jadrovej fúzie

Washington 13. decembra (TASR) - Ministerstvo energetiky USA v pondelok ohlásilo "veľký vedecký prelom" vo výskume jadrovej fúzie. Americkým vedcom sa podľa ministerstva prvýkrát podarilo vykonať túto reakciu tak, že pri nej vzniklo viac energie, než sa na ňu vynaložilo.



TASR správu prevzala z agentúry AFP, podľa ktorej by tento objav mohol otvoriť cestu k využívaniu alternatívnych zdrojov čistej energie.



Prelomový experiment vykonali vedci amerického federálneho výskumného zariadenia Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) so sídlom v Kalifornii. Podľa ministerstva energetiky USA tento veľký vedecký prelom otvorí cestu k ďalšiemu "pokroku v oblasti obrany a budúceho rozvoja čistej energie".



"Tento významný medzník nepochybne podnieti ďalšie objavy... a zapíše sa do učebníc dejepisu," uviedla na tlačovej konferencii vo Washingtone ministerka enegetiky Jennifer Granholmová, ktorú citovala agentúra AP.



Podľa riaditeľky LLNL Kim Budilovej je zvládnutie procesu jadrovej fúzie "jednou z najväčších vedeckých výziev v dejinách ľudstva". Vedcom z tohto laboratória sa poradilo v tomto smere dosiahnuť významný posun, keď v rámci experimentu "vyprodukovali za pomoci fúzie viac energie, než predstavovala na ňu vynaložená energia".



Priemyselné využitie procesu jadrovej fúzie však bude zrejme možné až o niekoľko desaťročí.



Pri jadrovej fúzii, ktorá sa v laboratórnych podmienkach podarila v uplynulých dvoch týždňoch, sa dosiahol 120-percentný čistý energetický zisk, uviedol v nedeľu denník The Financial Times s odvolaním sa na ľudí oboznámených s predbežnými výsledkami vykonaných experimentov.



Časť vedeckej komunity považuje jadrovú fúziu za bezpečný a takmer neobmedzený zdroj energie budúcnosti, najmä preto, že produkuje málo odpadu a žiadne skleníkové plyny. Jej rozvoj by mohol ľudstvu pomôcť odpútať sa od fosílnych palív.



O úspešné vykonanie fúzie atómových jadier, ku ktorej prirodzene dochádza na Slnku a ďalších hviezdach, sa rôzne vedecké tímy pokúšajú už celé desaťročia.



Fúzne zariadenie LLNL pozostáva z takmer 200 laserov s veľkosťou zhruba troch futbalových ihrísk, ktoré vysokou energiou bombardujú jadrá v malom priestore s cieľom spustenia fúznej reakcie.



Jadrová fúzia sa líši od jadrového štiepenia tým, že spája dve atómové jadrá namiesto štiepenia jedného. Energia z jadrového štiepenia sa v súčasnosti používa v jadrových elektrárňach.