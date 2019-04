Spojené štáty oznámili, že z Líbye stiahli niekoľko svojich vojakov

Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo to k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.

Berlín/Tripolis 7. apríla (TASR) - Armáda Spojených štátov v nedeľu oznámila, že z Líbye dočasne stiahla niekoľko svojich vojakov. Informovala o tom agentúra AFP.



"V dôsledku narastajúcich nepokojov v Líbyi sa kontingent Afrického velenia ozbrojených síl USA (U.S. AFRICOM) dočasne presunul z krajiny v reakcii na bezpečnostné podmienky v teréne," uvádza sa vo vyhlásení armády USA.



"Bezpečnostná situácia v Líbyi je čoraz zložitejšia a nepredvídateľnejšia," povedal veliteľ U.S. AFRICOM Thomas Waldhauser.



Africké velenie ozbrojených síl USA so sídlom v nemeckom Stuttgarte uviedlo, že jeho úlohou v Líbyi je "vojenská podpora diplomatických misií, protiteroristické aktivity, posilňovanie partnerstiev a zlepšovanie bezpečnosti v celom regióne".



Predstavitelia U.S. AFRICOM zároveň dodali, že budú pokračovať v monitorovaní podmienok v Líbyi, aby mohli posúdiť, kedy bude možné obnoviť vojenskú prítomnosť USA v tejto oblasti.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo to k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe.