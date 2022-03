Spojené štáty podpísali migračnú dohodu s Kostarikou

San José 16. marca (TASR) - Spojené štáty podpísali dohodu o migrácii s Kostarikou, cez ktorú prechádza jedna z hlavných migračných trás do USA. Ide o vôbec prvú takúto dohodu Washingtonu s niektorou z krajín Strednej Ameriky, informovala v stredu agentúra AFP.



Dohodu počas utorkovej návštevy Kostariky podpísal americký minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas, ktorý jej dosiahnutie označil na významný historický medzník. Ide o súčasť snáh americkej vlády o obmedzenie nelegálnej migrácie do USA.



"Vybrali sme si Kostariku ako prvého partnera a priateľa, aby sme s ňou podpísali túto dôležitú dohodu," vyhlásil Mayorkas, podľa ktorého zmluva vytvorí nové príležitosti pre obyvateľov regiónu a pre americké investície.



Kostarická vláda uviedla, že dohoda poskytne rámec na zefektívnenie boja proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi a rozšírenie už existujúcich programov na integráciu migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov.



Spojené štáty v posledných rokoch čelia intenzívnejšiemu náporu nelegálnych migrantov, ktorí sa snažia dostať do USA z juhu cez hranice s Mexikom. Washington sa preto usiluje dosiahnuť migračné dohody s krajinami stredoamerického regiónu a ich prostredníctvom dosiahnuť to, aby sa migranti nedostali ani na južné hranice USA.



Organizácia Spojených národov vlani zaregistrovala viac než milión Mexičanov a obyvateľov iných stredoamerických krajín, ktorých z domova vyhnalo násilie, nedostatok ekonomických príležitostí či negatívne dôsledky klimatických zmien a koronavírusovej pandémie.