Spojené štáty podporia a uznajú novú sýrsku vládu, ak dodrží záväzky

Washington 10. decembra (TASR) - Administratíva úradujúceho amerického prezidenta Joea Bidena v utorok uviedla, že uzná a podporí novú vládu v Sýrii, ak sa vzdá terorizmu, zničí zásoby chemických a biologických zbraní a bude chrániť práva menšín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



"Proces prechodu a nová vláda musia tiež dodržiavať jasné záväzky, plne rešpektovať práva menšín, uľahčiť prúdenie humanitárnej pomoci všetkým, ktorí to potrebujú, zabrániť tomu, aby sa Sýria využívala ako základňa pre terorizmus alebo predstavovala hrozbu pre svojich susedov a zaistiť, aby boli všetky zásoby chemických alebo biologických zbraní zabezpečené a bezpečne zničené," povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



Podľa jeho slov by Sýrčania mali rozhodnúť o svojej budúcnosti a ostatné krajiny by mali "podporovať inkluzívny a transparentný proces", do ktoré by ale nemali zasahovať.



"Spojené štáty uznajú a plne podporia budúcu sýrsku vládu, ktorá bude výsledkom tohto procesu," dodal Blinken.



Prezident Joe Biden v nedeľu označil zvrhnutie dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada za "historickú príležitosť" pre Sýriu a jej občanov.