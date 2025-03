Spojené štáty pokračujú v útokoch na ciele Islamského štátu v Somálsku

Washington 30. marca (TASR) - Americká armáda v sobotu podnikla letecký útok na ciele Islamského štátu (IS) v somálskom poloautonómnom regióne Puntland. Podľa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM) pri útoku zahynulo niekoľko bojovníkov IS, pričom neboli hlásení žiadni zranení civilisti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Africké velenie so sídlom v Európe, vo vyhlásení uviedlo, že posledný nálet sa uskutočnil v koordinácii so somálskou vládou a zasiahol viaceré ciele ISIS v Somálsku.



„K leteckému útoku došlo juhovýchodne od mesta Bosaso v Puntlande na severovýchode Somálska,“ uvádza sa vo vyhlásení.



Najnovší zásah nasledoval po podobnej operácii spred dvoch dní.



Regionálne bezpečnostné jednotky v oblasti Puntland aktívne bojujú proti IS už od decembra. Spojené štáty zaútočili na ciele Islamského štátu v oblasti už vo februári a údajne pri tom zabili "kľúčové postavy" IS.



V Somálsku je Islamský štát prítomný relatívne málo v porovnaní s militantným hnutím aš-Šabáb, ktoré je napojené na al-Káidu. Odborníci aj tak varujú pred rastúcou aktivitou IS.