Spojené štáty pomôžu Austrálii s výrobou rakiet

Brisbane 29. júla (TASR) - Spojené štáty posilnia svoje zmenšujúce sa zásoby zbraní tým, že pomôžu Austrálii vybudovať priemysel zameraný na výrobu rakiet a vývoz. Oznámili to v sobotu predstavitelia oboch krajín po rokovaniach na vysokej úrovni, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dúfame, že o dva roky začneme v Austrálii s výrobou rakiet," uviedol austrálsky minister obrany Richard Marles. Vybudovanie tohto priemyslu pritom podľa neho posilní obrannú a priemyselnú základňu Austrálie.



"Sme naozaj potešený z krokov, ktoré podnikáme v súvislosti so zriadením podniku na výrobu riadených a výbušných zbraní," dodal Marles. V rámci tohto projektu bude Austrália vyrábať presne navádzané strely známe ako GMLRS.



Na oznámenie tohto projektu pricestovali do austrálskeho Brisbanu aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéf Pentagónu Lloyd Austin. Oznámeniu pritom predchádzali rokovania týchto dvoch vysokopostavených amerických predstaviteľov s Marlesom a šéfkou austrálskej diplomacie Penny Wongovou.



Washington tak pomôže Austrálii vybudovať priemysel na výrobu zbraní s ohľadom na zabezpečenie svojich vlastných ozbrojených síl, píše AFP. Vojna na Ukrajine totiž vyvíja tlak na vojenskú dodávateľskú sieť Spojených štátov, čím prichádza k vyprázdňovaniu ich zásob rakiet a inej munície.



Canberra okrem toho súhlasila aj s modernizáciou svojich vojenských základní ležiacich na strategicky významnom severe krajiny, čo jej umožní usporiadavať vojenské cvičenia a zintenzívniť rotáciu amerických vojakov.



Austrália sa v súčasnosti púšťa do prepracovania svojich ozbrojených síl, pričom sa zameriava predovšetkým na ich schopnosti súvisiace s útokmi na dlhé vzdialenosti. Robí tak v rámci svojich snáh o to, aby si udržala na dosah svojich potencionálnych nepriateľov, akým je napríklad Čína, píše AFP.