Spojené štáty ponúknu dočasný ochranný štatút tisíckam Venezuelčanov

Washington 9. marca (TASR) - Spojené štáty ponúknu dočasný ochranný štatút desiatkam tisíc Venezuelčanov, ktorí v dôsledku nepokojov vo svojej krajine ušli do USA. Ako informovala v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z administratívy prezidenta Joe Bidena, pôjde o značný odklon od politiky éry jeho predchodcu Donalda Trumpa.



Dočasný ochranný štatút (TPS) chce americká vláda poskytnúť Venezuelčanom, ktorí zo svojej vlasti - kedysi bohatej krajiny - utiekli pred politickými represiami a ekonomickým chaosom. Takýmto spôsobom by sa tak mali vyhnúť možnej deportácii a získať v USA legálny pobyt na 18 mesiacov.



Vysokopostavený úradník z Bidenovej administratívy novinárom povedal, že "žiadosť o TPS je podľa odhadov oprávnených podať si viac ako 300.000 osôb". Dôvodom sú "mimoriadne dočasné podmienky vo Venezuele" a skutočnosť, že "pre Venezuelčanov nie je bezpečné vrátiť sa", dodal.



Venezuela je krajinou, ktorá nedokáže chrániť svojich vlastných občanov, citovala z vyhlásenia ministra vnútornej bezpečnosti USA Alejandra Mayorkasa agentúra DPA.



Dočasný ochranný štatút je udeľovaný ľuďom z krajín postihnutých prírodnými katastrofami alebo vojnou a povoľuje im zostať v USA, kým sa situácia v ich krajinách nezlepší.



Exprezident Trump napriek tomu, že podporuje tlak na zvrhnutie krajne ľavicového venezuelského vodcu Nicolása Madura, Venezuelčanom odoprel TPS v rámci tvrdej protiimigračnej politiky a prísnych pravidiel pre utečencov.



Biden sa okamžite po januárovej inaugurácii začal zasadzovať za zvrátenie Trumpovej - podľa jeho slov - neľudskej pohraničnej politiky. Demokrat Biden však čelí tlaku republikánov, ktorí ho kritizujú za príliš mierny postoj voči migrácii. Ten bude mať, ako tvrdia, za následok nekontrolovateľné počty nových nelegálnych migrantov.



Administratíva nového šéfa Bieleho domu však zdôrazňuje, že dvere do USA neotvára pre nových migrantov, ale zmeny sú namierené na tých, čo sa už v krajine nachádzajú. Pri podaní žiadosti o dočasný pobyt však budú musieť predložiť potvrdenie, že do krajiny prišli najneskôr v tento pondelok.



Podľa údajov OSN žije 34 percent z 5,4 milióna venezuelských občanov, ktorí ušli z krajiny od roku 2015, v Kolumbii. Tá však nemá so susednou Venezuelou žiadne diplomatické vzťahy. Vláda v Bogote v pondelok ohlásila, že udelí ochranný štatút takmer jednému miliónu venezuelských migrantov bez dokladov.



Vo Venezuele prebieha mocenský boj od začiatku roku 2019, odkedy sa za hlavu štátu vyhlásil opozičný líder Juan Guaidó, ktorý žiada odstúpenie prezidenta Madura, podporovaného armádou. Ten bol v roku 2018 znovu zvolený do tejto funkcie, no opozíciou ovládaný parlament i medzinárodné spoločenstvo označili vtedajšie voľby za nelegitímne. Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznáva viac ako 50 štátov vrátane USA, EÚ i mnohých latinskoamerických krajín. Maduro má zase podporu Číny, Ruska, Kuby, Bolívie či Nikaraguy.