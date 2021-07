Spojené štáty posielajú do Jordánska pol milióna vakcín proti COVID-19

Ammán 15. júla (TASR) - Spojené štáty začali vo štvrtok odosielať do Jordánska pol milióna proticovidových vakcín. Ide o poslednú etapu globálneho plánu USA zameraného na prekonanie koronavírusovej pandémie.



"Do Jordánska smeruje zo Spojených štátov 500.000 dávok vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech. Dávky dorazia v sobotu," uviedol pre tlačovú agentúru AFP nemenovaný vysoko postavený predstaviteľ Bieleho domu.



Dodávka je realizovaná na základe priamej dohody s Jordánskom, a nie ako súčasť medzinárodného programu COVAX. "Sme hrdí na to, že môžeme jordánskemu ľudu doručiť tieto bezpečné a účinné vakcíny," doplnil americký vládny činiteľ.



V súvislosti s takzvaným vakcinačným diplomatickým súperením medzi USA, Ruskom a Čínou dodal: "Nedelíme sa o tieto dávky preto, aby sme si zaručili priazeň alebo ústupky. Robíme to s jediným cieľom záchrany životov."



Okrem 80 miliónov dávok už vyčlenených na pridelenie na celom svete sa administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zaviazala venovať programu COVAX dve miliardy dolárov.



Washington tiež nakúpil 500 miliónov vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech pre Africkú úniu (AÚ) a 92 chudobnejších krajín.



Jordánsku s približne desiatimi miliónmi obyvateľov sa podarilo pandémiu výrazne potlačiť. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) krajina v súvislosti s covidom dosiaľ zaznamenala 9855 úmrtí.



Spojené štáty darovali očkovacie látky aj Vietnamu, Hondurasu a Bangladéšu.