Spojené štáty poskytnú Filipínam 250 miliónov dolárov na zdravotníctvo
Spojené štáty oznámili zaslanie pomoci vo výške 63 miliónov dolárov už v júli po stretnutí Trumpa s filipínskym prezidentom Ferdinandom Marcosom v Bielom dome.
Autor TASR
Washington/Manila 12. septembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa poskytne Filipínam 250 miliónov dolárov na pomoc s liečbou tuberkulózy, udržiavanie zdravia tehotných žien a zamedzenie hrozby šírenia nových chorôb. Vo štvrtok to oznámil americký minister zahraničia Marco Rubio, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Spojené štáty oznámili zaslanie pomoci vo výške 63 miliónov dolárov už v júli po stretnutí Trumpa s filipínskym prezidentom Ferdinandom Marcosom v Bielom dome. Administratíva sa vtedy odvolala na nový prístup k zahraničnej pomoci zavedeným po ukončení činnosti Agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID).
„(Pomoc ukazuje) komplexné puto medzi Spojenými štátmi a Filipínami a efektívny, časovo obmedzený a úzko cielený prístup novej éry zahraničnej pomoci v duchu prístupu America First (Amerika na prvom mieste, pozn. TASR),“ vyhlásil vo štvrtok Rubio.
Agentúra Reuters pripomína, že Trumpova vláda sa snaží zadržať miliardy dolárov na zahraničnú pomoc, ktoré predtým schválil Kongres, ako súčasť snahy prezidenta o jej obmedzenie v rámci ním presadzovanej politiky.
Napriek tomu americkí zákonodarcovia vyčlenili v rozpočte na zahraničnú pomoc niekoľko miliárd - 11 miliárd dolárov musí pritom byť minutých do konca septembra. Trumpova administratíva po podaní žaloby uviedla, že má v úmysle spotrebovať 6,5 miliardy dolárov z týchto prostriedkov; jej žiadosť o zablokovanie ďalších štyroch miliárd dolárov je predložená Najvyššiemu súdu USA.
