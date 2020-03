Spojené štáty potvrdili už 4477 prípadov nákazy a 87 úmrtí

Washington 17. marca (TASR) - V Spojených štátoch potvrdili už najmenej 4477 prípadov nákazy novým koronavírusom a 87 úmrtí na ochorenie, ktoré vyvoláva. Informovala o tom v utorok televízia CNN.



Najviac postihnutými štátmi sú Washington na západnom pobreží USA a New York, kde evidujú po vyše 900 infikovaných. Nasleduje Kalifornia so 450 prípadmi, uviedlo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)



V 70 prípadoch nákazy ide o občanov USA, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Sú medzi nimi prevažne osoby evakuované z Číny či z výletnej lode Diamond Princess, ktorá bola v karanténe v Japonsku.



Najviac úmrtí (48) je v štáte Washington, v Kalifornii (11), New Yorku (5) a na Floride (5).



Výskyt nového koronavírusu zatiaľ nepotvrdil len jediný z 50 štátov USA, a to Západná Virgínia, uvádza CNN. Jednotlivé americké štáty a mestá postupne sprísňujú epidemiologické opatrenia.



Všetkým návštevníkom, ako aj zamestnancom Bieleho domu od pondelka merajú telesnú teplotu. Na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol otestovaný aj samotný prezident USA Donald Trump, avšak jeho testy boli negatívne.



Prvý prípad nákazy bol v USA potvrdený v januári u muža zo štátu Washington, ktorý sa vrátil z Číny.