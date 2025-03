Spojené štáty pre vyhrážky Venezuely ponúkli Guyane bezpečnosť

Georgetown 27. marca (TASR) - Americký minister zahraničia Marco Rubio vo štvrtok po prílete do Guyany ponúkol krajine bezpečnostné záruky v spore o región Esequiba so susednou Venezuelou. Na jeho území pred niekoľkými rokmi objavili náleziská ropy, ktoré z Guyany môžu urobiť najväčšieho producenta tejto komodity na svete. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Rubio podľa vyhlásenia ministerstva v Guyane podpíše memorandum o porozumení a jeho súčasťou bude aj bezpečnostná spolupráca medzi oboma krajinami. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedla, že chce s Guyanou rovnaké vzťahy ako s arabskými štátmi bohatými na ropu, ktoré v ohrození väčšieho susedného štátu vítajú amerických vojakov.



„Videli sme vyhrážky z Venezuely. Je to zjavne neprijateľné a chceme spolupracovať s cieľom nájsť dohodu o bezpečnostnej kooperácii,“ uviedol americký vyslanec pre Latinskú Ameriku Mauricio Claver-Carone. Guyanský prezident Irfaan Ali podporuje užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro sa opakovane pokúša o formálne pripojenie guyanského regiónu Esequiba ku svojej krajine a dokonca ho zákonom vyhlásil za 24. federálny štát Venezuely.



Rubio počas svojho turné, pri ktorom už zavítal na Jamajku, navštívi aj susedný Surinam. Aj tento juhoamerický štát na svojom pobreží objavil bohaté ložiská ropy.