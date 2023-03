Spojené štáty predĺžia dočasný azyl pre ukrajinských utečencov

Washington 14. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa rozhodla umožniť tisíckam Ukrajincov zostať v Spojených štátoch dlhšie. V pondelok o tom informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Predstavuje to úľavu pre utečencov, ktorým ročné povolenie na pobyt čoskoro vyprší. Väčšina z nich utiekla z vlasti po začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



Rozhodnutie sa týka ukrajinských občanov s najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorým bol umožnený vstup do USA pred spustením programu Uniting for Ukraine, oznámilo americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS).



Tento program umožňuje z humanitárnych dôvodov zostať na americkom území až dva roky. Tí, ktorí prišli skôr, dostali obvyklé povolenie na pobyt platné na jeden rok.



Vlani pricestovali z Ukrajiny do USA tisíce ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorú Rusko rozpútalo 24. februára.



Osoby, ktoré pochádzajú z iných krajín, môžu v USA požiadať o udelenie dočasného pobytu z naliehavých humanitárnych dôvodov. Zvyčajne toto povolenie platí len na obmedzený čas (napríklad rok alebo dva roky).