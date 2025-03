Spojené štáty priamo rokujú s Hamasom, potvrdil Biely dom

Washington 5. marca (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa priamo rokuje s palestínskym militantným hnutím Hamas, potvrdil v stredu podľa agentúry AP Biely dom s tým, že USA záležitosť konzultovali s Izraelom. Médiá predtým informovali, že americkí predstavitelia so zástupcami Hamasu vyjednávajú o prepustení amerických rukojemníkov, ktorých militanti zadržiavajú v Pásme Gazy, píše TASR.



Portál Axios, ktorý o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informoval ako prvý, napísal, že tajné rozhovory medzi USA a Hamasom sú bezprecedentné - Spojené štáty nikdy predtým nekomunikovali priamo s hnutím, ktoré od roku 1997 označujú za teroristickú organizáciu.



Trumpova vláda podľa Axiosu s Izraelom konzultovala možnosť spolupráce s Hamasom, no o aspektoch rozhovorov sa údajne dozvedel prostredníctvom iných kanálov.



"Pozrite sa - dialóg a rozhovory s ľuďmi na celom svete s cieľom dosiahnuť to, čo je v najlepšom záujme Američanov, je niečo, čo prezident (Trump) považuje za správne," povedala v stredu novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Obsah rozhovorov s Hamasom odmietla bližšie komentovať.



Rokovania za americkú stranu vedie Trumpov vyslanec pre záležitosti rukojemníkov Adam Boehler, ktorý sa s predstaviteľmi Hamasu stretol počas uplynulých týždňov v katarskej Dauhe, uviedli zdroje spravodajského portálu.



Okrem prepustenia amerických zajatcov údajne diskutovali aj o možnosti širšej dohody o ukončení vojny v Pásme Gazy vrátane oslobodenia zvyšných rukojemníkov a dosiahnutia dlhodobého prímeria. Dohodu však zatiaľ nedosiahli.



Hamas v pobrežnej enkláve naďalej zadržiava približne 59 rukojemníkov, ktorých spolu s ďalšími zhruba 200 ľuďmi uniesol v októbri 2023 pri teroristickom útoku na Izrael. Z 59 rukojemníkov je podľa izraelských úradov 35 po smrti a 22 nažive. Stav zvyšných dvoch je neznámy.



Minulú sobotu uplynulo 42 dní, odkedy 19. januára vstúpila do platnosti dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Prvá fáza zastavenia bojov sa skončila bez dohody o ďalšom pokračovaní.



Po tom, čo Hamas na rozdiel od Izraela odmietol americký plán pre druhú fázu prímeria, úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámil zastavenie dodávok všetkých druhov tovaru a zásob na palestínske územie.